Il monitor da gaming da 27 pollici KTC H27T22C è in offerta su AliExpress

Un display pensato per i giocatori che cercano fluidità e qualità visiva a un prezzo contenuto, ora disponibile con una promozione esclusiva.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   23/08/2025
Il monitor e lo sconto AliExpress

Il KTC H27T22C, monitor da gioco da 27 pollici, è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 144,04€ scende a 124,04€ grazie al coupon ITAFF20, che garantisce uno sconto di 20€. Il codice è valido fino a esaurimento scorte, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e non cumulabile con altre promozioni. Acquista qui KTC H27T22C in offerta.

Questo monitor è stato progettato per il gaming competitivo e per chi vuole prestazioni solide senza spendere cifre elevate. Lo schermo da 27 pollici offre una superficie ampia e immersiva, perfetta per sessioni prolungate di gioco, mentre il design moderno si adatta facilmente a qualsiasi postazione.

Fluidità e reattività per il gaming

Il KTC H27T22C garantisce una frequenza di aggiornamento elevata di 180Hz e tempi di risposta ridotti (1ms GtG), caratteristiche essenziali per chi gioca a titoli frenetici come sparatutto o battle royale. La resa dei colori e l'angolo di visione ampio permettono inoltre di godere appieno anche delle esperienze single player più spettacolari.

Il monitor in sconto
Il monitor in sconto

Grazie al suo rapporto qualità-prezzo, questo monitor rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto bilanciato: prestazioni pensate per il gaming, ma anche adatto a intrattenimento e produttività. Con l'offerta attuale su AliExpress, il KTC H27T22C diventa una delle soluzioni più interessanti nella fascia entry-level.

