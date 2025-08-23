Xiaomi Smart Band 9 Pro: il nuovo bracciale fitness in offerta su AliExpress

La Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 60,23€ scende a 55,23€ grazie al coupon ITBTS05, che garantisce uno sconto di 5€. Il codice è valido fino al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui Xiaomi Smart Band 9 Pro in offerta.

La Smart Band 9 Pro offre un display più ampio e definito rispetto ai modelli precedenti, rendendo la consultazione delle notifiche e dei dati di allenamento ancora più chiara. Il design leggero ed elegante la rende comoda da indossare tutto il giorno, sia durante lo sport che nelle attività quotidiane.