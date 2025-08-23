Xiaomi Smart Band 9 Pro: il nuovo bracciale fitness in offerta su AliExpress

La Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 60,23€ scende a 55,23€ grazie al coupon ITBTS05, che garantisce uno sconto di 5€. Il codice è valido fino al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui Xiaomi Smart Band 9 Pro in offerta.
La Smart Band 9 Pro offre un display più ampio e definito rispetto ai modelli precedenti, rendendo la consultazione delle notifiche e dei dati di allenamento ancora più chiara. Il design leggero ed elegante la rende comoda da indossare tutto il giorno, sia durante lo sport che nelle attività quotidiane.
Funzioni fitness e monitoraggio salute
Il bracciale include una serie completa di strumenti per il monitoraggio del benessere: rilevamento del battito cardiaco, saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio del sonno e oltre cento modalità sportive. La precisione dei sensori garantisce dati affidabili per migliorare le proprie performance o semplicemente per restare in forma.
Grazie alla lunga autonomia della batteria e alla compatibilità con smartphone Android e iOS, la Xiaomi Smart Band 9 Pro diventa un accessorio versatile e utile per chi vuole avvicinarsi al mondo degli indossabili smart senza spendere troppo.