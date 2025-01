Quanto costerà Nintendo Switch 2? Gli analisti spiegano cosa potrebbe far aumentare il prezzo

Nintendo Switch 2 è stato annunciato ufficialmente, ma non si sa molto della console: molti dei dettagli più importanti saranno rivelati in una presentazione Nintendo Direct ad aprile. Con ogni probabilità, questo evento includerà il prezzo della console, anche se gli analisti del settore hanno già offerto alcuni indizi su cosa aspettarsi su questo fronte.

Il prezzo di Nintendo Switch 2 secondo gli analisti

Il Dr. Serkan Toto di Kantan Games ha dichiarato che 400 dollari è il "prezzo di cui hanno bisogno per avere successo" e, parlando del trailer di annucio del dispositivo, ha affermato che "non si vede molto dal trailer che giustifichi un prezzo di 450 dollari".

Piscatella ha suggerito che il prezzo di lancio della console potrebbe non influenzare troppo le vendite iniziali. "I primi acquirenti non saranno sensibili al prezzo e i prezzi possono sempre essere abbassati. Naturalmente, la gente vorrà che il prezzo sia inferiore a quello che verrà annunciato", ha detto.

C'è la possibilità che Nintendo Switch 2 sia disponibile a prezzi più alti, fino a 450 o addirittura 500 dollari. Rhys Elliot di MIDiA, ad esempio, sostiene che fattori come la scarsità delle scorte potrebbero portare Nintendo a scegliere un prezzo di lancio più alto per il dispositivo.

"Se al momento del lancio Switch 2 è a corto di scorte, Nintendo potrebbe far pagare di più", ha detto l'analista. "I primi utilizzatori sarebbero disposti a pagare per questo dispositivo e, se il prodotto andrà comunque esaurito, Nintendo potrebbe pensare: 'Perché no?'. Penso che Sony e Microsoft si siano pentite di aver distribuito le console PS5 e Serie X di base a 500 dollari. Entrambe avrebbero potuto valere 600 o più dollari al lancio". Elliot ha tuttavia convenuto che 400 dollari sarebbero probabilmente la giusta via di mezzo per Nintendo.

Ricordiamo che Switch base ha un prezzo di 300 dollari, Switch OLED di 350 dollari e Switch Lite di 200 dollari. Segnaliamo anche che il prezzo di Nintendo Switch 2 è stato al centro di un leak.