The Blood of Dawnwalker ci parla dei suoi vampiri e di come il protagonista sia diverso dal solito

The Blood of Dawnwalker è il nuovo gioco di Rebel Wolves, guidato da un director di The Witcher 3. Ci metterà nei panni di un vampiro, ma esattamente cosa possiamo aspettarci da esso?

I dettagli sul protagonista e i vampiri di The Blood of Dawnwalker

Secondo Rebel Wolves, Coen non è il tipico protagonista dei videogiochi. Jakub Szamałek, direttore narrativo e sceneggiatore principale di Dawnwalker, afferma: "Incontriamo il personaggio all'inizio della sua avventura, cosa che ritengo molto bella, e Coen in generale è molto divertente da scrivere e da valorizzare perché non è il tipico protagonista di un gioco. Non è un veterano che ha visto tutto, che è cinico nei confronti del mondo, che commenta il mondo con frasi fatte. È un ragazzo giovane che, in fondo, è emotivo; può diventare vulnerabile ed è onesto su ciò che prova".

Konrad Tomaszkiewicz, CEO di Rebel Wolves e director del gioco, aggiunge: "Ciò che amo di Coen è che non sarà mai un supereroe. Non sarà mai troppo potente. Durante il giorno, come umano, può combattere con una spada, può usare e scoprire la magia nera, ma può essere ucciso da chiunque".

Inoltre, i vampiri sono (più o meno) buoni dato che proteggono gli umani, visto che per loro sono come del bestiame.

Szamałek spiega poi che i vampiri hanno eliminato i feudatari e hanno preso il loro posto: "Prima il continente è stato devastato dalla peste, poi dalle guerre e ora dalla carestia. Per tutto il tempo, i vampiri hanno osservato dall'ombra, aspettando il momento perfetto per colpire. E alla fine escono dall'ombra, rovesciano i signori feudali e si trasferiscono nei loro castelli".

Tomaszkiewicz aggiunge: "Che io vampiri governino il mondo non è necessariamente una cosa negativa. I signori feudali, all'epoca, uccidevano interi villaggi per prevenire la peste. E i vampiri difendono Coen e sua sorella. Hanno persino guarito Lunka. E, sapete, so che la gente deve pagare le tasse in sangue, ma non è un costo enorme per una vita sicura e buona".

Szamałek prosegue affermando: "Beh, a questo aggiungerei che i favori dei vampiri sono incerti. Certo, proteggono gli abitanti della valle in cui si svolge il gioco, ma li vedono come bestiame, quindi li proteggono, per poi guidarli e infine ucciderli. E la tassa sul sangue di cui hai parlato, viene prelevata da tutti, dai più fragili, dai più deboli, dai più anziani".

