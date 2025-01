L'ex-Sony Shuhei Yoshida si scusa per PS VR2: "sono dispiaciuto, avevo torto"

L'ex dirigente di Sony Shuhei Yoshida è "dispiaciuto" per essersi "sbagliato" su PS VR2 , ma ha descritto il suo lavoro sull'headset originale come "il più divertente che abbia avuto".

Le parole di Yoshida

Yoshida spiega che per lui è stato molto divertente lavorare su PS VR e che l'idea è nata anche grazie a Santa Monica Studios. Il team aveva creato una sorta di headset VR, all'epoca di PS3, in cui si poteva diventare Kratos e Yoshida rimase impressionato dalla cosa. Pensò quindi che con la generazione PS4 fosse possibile creare un vero prodotto VR. Annuncio poi il progetto a una GDC e affermò che PS VR era come PlayStation 1: Sony stava ripartendo da capo.

PS VR2 con i suoi controller

Yoshida aggiunge però: "Sono dispiaciuto, avevo torto: PS VR2 non è diventata PS2", ovvero il nuovo headset non ha fatto lo stesso passo in avanti che aveva fatto PS2 rispetto a PS1. Purtroppo, Yoshida si è rifiutato di elaborare ulteriormente sulla questione, affermando di voler passare alla successiva domanda.

Perlomeno, Yoshida suggerisce un paio di giochi per PS VR2 che ritiene essere incredibili: Synapse e Before Your Eyes, Afferma che tutti dovrebbero provarli e che Before Your Eyes lo ha fatto piangere e che è qualcosa di molto raro, visto che gli sarà capitato un paio di volte nella vita (la prima è stata con Journey).

