Shuhei Yoshida di PlayStation indica i 22 giochi che dovete giocare assolutamente

Shuhei Yoshida è un nome storico e rispettato all'interno di PlayStation e in generale nel mondo videoludico. Si è unito a Sony nel 1993, prima dell'arrivo della prima console della compagnia, e per tre decenni ha contribuito allo sviluppo di Sony Interactive Entertainment. Ora sta per lasciare la compagnia .

La lista dei giochi scelti da Yoshida

Tramite i social media, come potete vedere qui sotto, Yoshida ha scritto: "La collezione delle scelte mensili del PS Store include la mia personale selezione di 22 giochi. Dategli un'occhiata!". Nel tweet sono poi presenti varie immagini che mostrano i giochi scelti, ma voi li potete vedere anche tramite la console.

I giochi scelti da Yoshida sono:

Nine Sols

Hades

Dead Cells

The Binding of Isaac: Repentance

Super Time Force Ultra

Doki Doki Literature Club

Sifu

Before Your Eyes

Inscryption

Persona 4 Golden

Genshin Impact

Fall Guys

Let It Die

Nioh 2

Ape Escape

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy

Ghost of Tsushima

Returnal

Bloodborne

Sound Shapes

Journey

Shadow of the Colossus

Come potete vedere, vi è un po' di tutto. Ci sono indie, AAA, prodotti recenti, vecchie glorie rimasterizzate, free to play e non solo. Ovviamente radunare i propri giochi preferiti in 22 selezioni non è semplice e siamo certi che Yoshida abbia dovuto lasciar fuori dalla lista una serie di prodotti (soprattutto grandi classici non presenti su PS Store), ma non si può affermare che i suoi suggerimenti non siano di qualità. Cosa ne pensate?

