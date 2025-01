Assassin's Creed 4 Black Flag Remake spunta su LinkedIn e pare che ci siano anche novità di gameplay

Ubisoft sta puntando chiaramente molto sul successo di Assassin's Creed Shadows, il prossimo capitolo della serie, al punto tale da rimandarlo a più riprese per assicurarsi di pubblicarlo nel momento migliore e con la qualità migliore possibile. Non è però l'unico gioco della saga degli assassini in produzione.

Non solo ci sono vari titoli ufficialmente confermati, ma vi è anche un videogioco solo chiacchierato: Assassin's Creed 4 Black Flag. Sebbene non confermato da Ubisoft, se ne parla da tempo e ora un nuovo indizio pare rendere ancora più credibile i vecchi report.