Il remake di Assassin's Creed 4: Black Flag esiste? Il doppiatore di Edward Kenway sembra confermarlo

Sono ormai anni che si parla di un possibile remake di Assassin's Creed 4: Black Flag e ora Matt Ryan, doppiatore del protagonista Edward Kenway, rilancia con un'affermazione che getta ulteriore benzina sul fuoco.

Come si può vedere nel filmato qui sotto, mentre firmava un autografo a un fan, Ryan si è lasciato sfuggire: "Hai completato il gioco (Assassin's Creed 4)? Beh, potresti doverlo finire di nuovo". Per rendere l'uscita ancora più enigmatica, ha aggiunto sorridendo: "C'è una ragione per cui lo dico, ma non posso aggiungere nulla..."