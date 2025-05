Assassin's Creed: facciamo il punto su quello che sappiamo dei remake, tra dettagli ufficiali e rumor

Quello di Assassin's Creed è uno dei franchise più longevi, amati e di maggior successo nel mercato videoludico tripla A odierno. Ne è ben consapevole anche Ubisoft, che in tempi recenti ha dirottato il grosso delle sue risorse e team di sviluppo su questa serie. Non è un segreto che la casa francese non se la stia passando proprio benissimo negli ultimi anni. Tra live service fallimentari, costosi giochi su licenza (Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora) accolti tiepidamente e progetti cancellati, l'azienda ha visto il suo valore in borsa calare drasticamente, costringendola ad abbracciare una strategia completamente differente e focalizzata sulle sue IP più redditizie, con Assassin's Creed che ne rappresenta la punta di diamante.

Ubisoft sta lavorando a più di un remake

Che Ubisoft stia lavorando a dei remake del franchise di Assassin's Creed non è una semplice ipotesi o voce di corridoio della rete, bensì è una strategia confermata dal CEO Yves Guillemot. Infatti, a giugno dello scorso anno il leader della casa transalpina ha rivelato che i piani futuri per il franchise prevedono non solo l'uscita di nuovi titoli originali, ma anche dei rifacimenti di alcuni giochi del passato, per far rivivere in chiave moderna quei mondi ricchi di dettagli narrativi e storici che hanno reso celebri i primi capitoli della saga, sia ai fan storici che a quelli più giovani e che magari si sono avvicinati solo da poco a questo franchise.

Fare leva sull'effetto nostalgia è in realtà solo uno dei tasselli di una strategia più ampia di Ubisoft, che mira in ultimo a offrire esperienze sempre diverse, garantendo al contempo uscite più regolari e rispondendo alle aspettative di una fanbase sempre più esigente. Che poi a ben vedere è anche il principio dietro la piattaforma allargata Animus Hub che integrerà tutti i giochi futuri del franchise. Del resto, questi remake non ruberebbero spazio alla serie principale, bensì si alternerebbero a nuovi capitoli e progetti alternativi, come Codename Hexe, giochi mobile, come Jade, ed esperimenti multiplayer, come il vociferato Invictus.