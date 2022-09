Assassin's Creed, il remake immaginato da un trailer fanmade in Unreal Engine 5

Ubisoft realizzerà davvero un remake del primo Assassin's Creed? In attesa di capire se i rumor in tal senso siano fondati o meno, ecco che i ragazzi di TeaserPlay hanno realizzato un trailer fanmade che immagina il gioco in Unreal Engine 5.

Come riportato nei giorni scorsi, Ubisoft starebbe lavorando al remake di Assassin's Creed, stando a quanto riportato da un sedicente leaker, e TeaserPlay ha pensato bene di ripetere quanto fatto con il trailer fanmade di Assassin's Creed Infinity per capire come potrebbe essere il rifacimento.

In questo caso il lavoro è meno brillante sul piano tecnico, vedi ad esempio l'effettistica poco coraggiosa e la presenza di pochi PNG a popolare le strade delle città, ma ugualmente interessante per i tanti fan del franchise.

Chissà, magari nel corso dell'evento dedicato al futuro di Assassin's Creed, che si svolgerà il 10 settembre, capiremo se la casa francese ha davvero intenzione di lanciare una riedizione dell'avventura di Altair e che aspetto avrà.