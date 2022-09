The Last of Us Parte 1 VS Parte 2, un video mette a confronto i due giochi

The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 sono protagonisti di un interessante video pubblicato da ElAnalistaDeBits, che li mette a confronto per quanto concerne personaggi e scenari.

Accolto con voti molto positivi dalla critica internazionale, The Last of Us Parte 1 vanta un comparto tecnico completamente ridisegnato rispetto all'originale, utilizzando proprio le tecnologie messe a disposizione per il secondo capitolo.

Ebbene, quanto si somigliano i due giochi? Osservando le sequenze appare chiaro che i due progetti siano molto legati e che Naughty Dog abbia utilizzato i medesimi strumenti per rendere al meglio le superfici, l'effettistica e le animazioni.

La sensazione è che il mondo di gioco reagisca all'interazione con i personaggi nella stessa maniera, mentre si riscontrano forti similitudini anche sotto il profilo della direzione artistica.

A proposito, avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 1?