PS5, perché il prezzo non è aumentato negli USA? Lo spiega l'analista Daniel Ahmad

Come mai il prezzo di PS5 non è aumentato negli USA? A fornire una risposta a tale domanda è stato l'analista Daniel Ahmad, interpellato da Polygon per spiegare i motivi dietro l'attuale strategia di Sony e il clamoroso rincaro effettuato in Europa e in Giappone.

"Un aumento di prezzo di PS5 negli USA è improbabile per via della forza del dollaro americano rispetto alle altre valute", ha scritto Ahmad, rivelando che è stato proprio il cambio il primo fattore a determinare la decisione della casa giapponese.

Quello degli Stati Uniti è il mercato videoludico più ampio al mondo e uno dei più competitivi, ha aggiunto l'analista, ed è questo che rende un eventuale incremento di prezzo molto rischioso. Un'opinione non condivisa da Michael Pachter, secondo cui Sony aumenterà il prezzo laddove ne abbia la possibilità, anche se si tratterebbe di una scelta avventata.

"Si continua a osservare una forte domanda nei confronti di PlayStation 5 in tutti i mercati che analizziamo, e se la situazione delle forniture dovesse migliorare prevediamo che Sony sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di vendita a prescindere dal rincaro", ha detto Ahmad.

Secondo l'analista, probabilmente l'aumento di prezzo al di fuori dei territori americani è stato deciso da Sony anhce per mantenere stabili i margini di guadagno sull'hardware e raggiungere in tal modo gli obiettivi stabiliti per l'attuale anno fiscale.