SplitGate: supporto concluso, 1047 Games passa a un nuovo gioco su Unreal Engine 5

1047 Games ha annunciato che il supporto per SplitGate è ufficialmente concluso, con il team che si è spostato completamente sul nuovo progetto ora in sviluppo su Unreal Engine 5, ancora non annunciato, ma questo non significa che il gioco diventerà inaccessibile perché i server continueranno ad essere attivi.

Splitgate potrà ancora essere giocato online e continuerà ad avere attività per la community, solo che 1047 Games non apporterà più modifiche strutturali né aggiunte ai contenuti di gioco, che può quindi definirsi concluso in termini di sviluppo. Continuerà comunque a mantenere attiva l'infrastruttura server in modo da garantire che la piattaforma online continui ad essere funzionante e utilizzabile dai giocatori che vogliono giocare a SplitGate.



Il team si è dunque spostato in blocco sul nuovo progetto attualmente in sviluppo, che è basato su Unreal Engine 5 e sarà ancora legato in qualche modo all'universo creato per SplitGate. "Stiamo spostando la nostra attenzione dagli update minori a un nuovo gioco nell'universo di Splitgate che presenterà cambiamenti rivoluzionari, non più evolutivi, rispetto al gioco iniziale".

Il nuovo progetto sarà dunque collegato in qualche modo a SplitGate, ne condividerà l'universo di riferimento, ma presenterà probabilmente caratteristiche fondamentalmente diverse in termini di gameplay. Nel frattempo, SplitGate uscirà dalla fase beta il 15 settembre 2022 e sarà fondamentalmente completo, salvo eventuali patch correttive che potrebbero emergere in seguito. Lo scorso giugno, avevamo visto il trailer di lancio per la stagione 2 della beta del gioco.