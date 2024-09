VGP Play presenta un'intervista esclusiva a 1047 Games, il team dello sparatutto Splitgate

Nel filmato, Ian e il nucleo di sviluppatori italiani composto da Efrem Pivetti (Lead Environment Artist), Samuele Budai (Advanced Environment Artist), Federico Brunetti (Environment e Material Artist), Alex Novello (3D Artist - Character Artist) e Mauro Ciocia (Animator and Motion Grapher), ci parlano di tutte le sfide affrontate durante lo sviluppo di questo sparatutto e di come Splitgate è diventato un successo virale.

Le sfide e il futuro di Splitgate

Non solo, viene offerto anche uno sguardo dietro alle quinte dello sviluppo del gioco e un assaggio del futuro della serie. Come forse saprete, durante l'estate 1047 Games ha annunciato ufficialmente il sequel Splitgate 2, che sarà disponibile in formato free-to-play nel 2025 per console e PC. Giusto pochi giorni fa abbiamo avuto modo di provarlo con mano, ecco le nostre prime impressioni.

Ian Proulx, il co-fondatore di 1047 Games e creatore di Splitgate

Se siete interessati potrete guardare l'intervista al team di 1047 su VGP Play a questo indirizzo . Vi ricordiamo che che VGP Play è una piattaforma italiana con registrazione totalmente gratuita, che consente di consultare una ricca enciclopedia di interviste a figure di spicco dell'industria videoludica e dell'intrattenimento in generale. Ad esempio, di recente è stato lanciato il documentario in due parti Alien: Beyond the Screen dedicato alla celebre saga cinematografica e un'intervista a Randy Pitchford, il creatore di Borderlands e fondatore di Gearbox.