Splitgate 2 annunciato per PS5, PS4, Xbox e PC, ecco il primo trailer dello sparatutto free-to-play

A quanto pare il nuovo gioco di 1047 Games in sviluppo in Unreal Engine 5 altro non era che Splitgate 2, il sequel dell'apprezzato sparatutto multiplayer che mescola elementi di Halo e Portal, annunciato proprio pochi minuti fa con un trailer cinematografico.

Il gioco è attualmente in sviluppo e sarà disponibile in formato free-to-play nel 2025 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC via Steam ed Epic Games Store. Per il momento non sono state presentate sequenze di gameplay, ma solo il già sopracitato trailer e una galleria di immagini, che trovate qui sotto.