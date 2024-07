È morto Brett Jones, artista di RARE che ha lavorato a Perfect Dark e GoldenEye 007

Una triste notizia

La notizia è stata pubblicata su Twitter da David Doak, un suo ex-collega di RARE, che ha scritto: "RIP Brett Jones - sei una leggenda assoluta".

Un ritratto di Brett Jones

Doak in seguito ha aggiunto: "Sono così contento di aver conosciuto Brett. Gran parte di ciò che ha reso GoldenEye 007 e Perfect Dark speciali è venuto dal suo talento e dal suo umorismo".

Sul sito web Justgiving è attualmente in corso una campagna di crowdfunding per aiutare a finanziare una mostra dedicata alle opere di Jones. Si svolgerà presso l'Atkins Gallery di Hinckley, Leicestershire, Regno Unito e sarà organizzata a prescindere dalla somma raccolta.

Recentemente la testata Time Extension aveva provato a intervistare Jones per avere le sue opinioni sul trailer del nuovo Perfect Dark. L'uomo aveva parlato del suo stato di salute, ma sembrava entusiasta di condividere le sue opinioni con i fan della serie. Purtroppo l'intervista non è stata più fatta per i motivi che potete ben comprendere: la salute di Jones è peggiorata e non c'è stato niente da fare.