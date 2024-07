Una patch di The First Descendant ha rimosso le presunte icone copiate da Destiny 2

Questo cambiamento è stato accompagnato da un commento da un messaggio degli sviluppatori, che spiegano di aver preso in esame molto seriamente le accuse mosse dallo studio e di aver modificato questi elementi per meglio rispecchiare l'unicità del gioco : "The First Descendant è stato sviluppato con profondo affetto e rispetto per i vari looter shooter usciti prima di lui, e prendiamo molto sul serio i feedback relativi ad altri giochi simili. Con questo hotfix stiamo cercando di riflettere l'identità unica di "The First Descendant". Continueremo a migliorare il gioco per gli appassionati del genere."

Gli sviluppatori di Nexon hanno pubblicato oggi una nuova patch di The First Descendant che, tra le varie novità, ha sostituito una serie di icone di gioco finite al centro di una polemica in quanto sembravano copiate da Destiny 2 .

Il caso delle icone copiate da Destiny 2

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, tutto è nato pochi giorni fa quando Forbes ha pubblicato un articolo dove ha messo in evidenza l'incredibile somiglianza tra alcune icone di The First Descendant e quelle di Destiny 2, con le prime modificate di pochissimo giusto per non sembrare delle copie in tutto e per tutto.

Le presunte icone di Destiny 2 copiate da The First Descendant

Successivamente, gli sviluppatori avevano risposto alle critiche, spiegando che Destiny 2 e altri looter shooter sono "serviti come fonte d'ispirazione durante il processo di sviluppo", ma di aver preso queste accuse seriamente, tanto da voler modificare le icone incrimante, cosa che ora si è effettivamente concretizzata.

La patch apporta anche altre numerose modifiche al bilanciamento e corregge errori di vario genere più e meno comuni. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali a questo indirizzo. Invece, se volete saperne di più su The First Descendant, vi rimandiamo alla nostra recensione.