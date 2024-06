Perfect Dark torna in vita all'Xbox Games Showcase con un trailer che mostra tanto gameplay

Durante il Xbox Games Showcase Microsoft ha finalmente mostrato il tanto chiacchierato gioco di The Initiative: Perfect Dark.

Nel trailer vediamo una serie di sequenze di gioco in prima persona, con la nostra protagonista - Joanna Dark - che deve esplorare, fare parkour, indagare su una serie di situazioni poco chiare legate alla sua missione e contrarsi contro alcuni nemici, sia sfruttando armi da fuoco che le proprie capacità di corpo a corpo. Abbiamo dalla nostra anche la possibilità di vedere attraverso le pareti e usare il rallentatore per eliminare in scioltezza più nemici.