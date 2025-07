Perfect Dark potrebbe essere stato cancellato insieme al nuovo MMORPG di ZeniMax

Se confermata, la cancellazione di Perfect Dark sarebbe ovviamente clamorosa: parliamo di un reboot particolarmente atteso, annunciato cinque anni or sono e sviluppato da The Initiative in collaborazione con Crystal Dynamics, gli autori di Tomb Raider.

La casa di Redmond sta effettuando nuovi licenziamenti che, a quanto pare, hanno colpito duramente una parte dei team di sviluppo first party, sebbene la divisione hardware non sarebbe stata toccata dai tagli.

Stando ad alcune voci, Perfect Dark potrebbe essere stato cancellato e la stessa sorte sarebbe toccata al nuovo MMORPG di ZeniMax Online Studios , nome in codice Blackbird. Le fonti riferiscono che Microsoft sta comunicando internamente la notizia proprio in queste ore.

E il titolo di ZeniMax?

Come riportato oggi, Everwild sarebbe stato cancellato per via dei tagli in casa Microsoft e i rumor riguardanti Perfect Dark e il nuovo progetto di ZeniMax Online Studios sembrano legati alla medesima situazione, che temiamo avrà ripercussioni drammatiche sui team interni.

A proposito dell'MMORPG dagli autori di The Elder Scrolls Online, si tratterebbe di un titolo in cantiere addirittura dal 2018 e immaginato proprio come il successore spirituale di TESO, dotato di scelte narrative ramificate e di una struttura particolarmente ampia e ambiziosa.

Parliamo insomma di un gioco che sulla carta puntava a replicare il grande successo ottenuto dalla proprietà intellettuale Bethesda, ma che per qualche motivo non è mai stato annunciato ufficialmente.