Perfect Dark potrebbe arrivare anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, per un annuncio di lavoro

Tra le altre cose infatti, l'annuncio, relativo a un responsabile del rendering, cerca qualcuno in grado di "Ottimizzare e garantire la scalabilità delle funzionalità di rendering per supportare più piattaforme e impostazioni relative alla qualità."

Un annuncio di lavoro di The Initiative ha messo sull'attenti i fan di Xbox, perché molti ci hanno letto la possibilità che il nuovo Perfect Dark arrivi anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 , oltre che su PC e Xbox Series X e S.

Più piattaforme

Ad aver colpito l'immaginazione è naturalmente quel "più piattaforme". Va detto che PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 non vengono mai citate nell'annuncio, quindi non c'è sicurezza in merito a quanto vanno affermando le voci relative.

L'annuncio di lavoro

Del resto non è neanche il caso di nascondere la testa sotto la sabbia. Partendo da quanto sta accadendo nel mondo Xbox, con la strategia multipiattaforma di Microsoft che si è fatta sempre più forte, negare la possibilità che Perfect Dark possa non essere esclusivo sarebbe un po' puerile.

Giusto recentemente è stato annunciato l'arrivo su PlayStation 5 di Forza Horizon 5, l'ultimo capitolo di una delle serie più iconiche del mondo Xbox. In primavera arriverà su PlayStation 5 Indiana Jones e l'antico Cerchio, reduce dal successo delle versioni Xbox e PC. Insomma, la strategia di Xbox in merito alla diffusione dei suoi giochi è ormai abbastanza chiara e non è più il caso di continuare a negarla.