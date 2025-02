Nintendo non festeggiò in alcun modo i suoi cento anni, nonostante il successo

Durante il suo regno, il cosiddetto Shogun, figura carismatica che fece passare Nintendo dall'essere un produttore di carte a diventare uno dei marchi più riconoscibili al mondo in ambito entertainment, si assicurò che la sua azienda non lasciasse mai che la fama cambiasse il suo approccio al business .

Nintendo non festeggiò i suoi cento anni , stando a quanto raccontato da Takaya Imamura , uno degli autori principali di titoli quali F-Zero e Star Fox , perché il presidente Hiroshi Yamauchi non ritenne il caso di farlo.

Lo Shogun

Imamura ha rievocato quell'epoca in un'intervista con The Gamer, in cui ha svelato che, sotto la guida di Yamauchi, Nintendo era un'organizzazione così equilibrata che decise di non fare grossi festeggiamenti per il suo centenario.

Il logo di Nintendo

"Sono entrato in azienda nell'anno del 100º anniversario di Nintendo. A quel tempo, la società giapponese nel suo complesso era in pieno boom economico, quindi le aziende portavano in viaggio gli studenti che avevano già ottenuto un impiego e organizzavano feste per non rischiare di perderli, ma Nintendo non fece nulla (ride). Non abbiamo nemmeno celebrato il nostro 100º anniversario. Era un'azienda che non si lasciava mai trasportare dagli eventi."

Imamura ha aggiunto che Yamauchi era al centro di questo approccio: "La sua filosofia era: 'Rimani calmo quando sei felice, rimani calmo quando sei infelice.' Indipendentemente da quanto bene andasse l'azienda, Yamauchi parlava sempre in modo severo ai dipendenti. Ovviamente, ciò era dovuto alle sue attività fallite del passato, ma il settore dei giocattoli e dei videogiochi è un business volatile, quindi il suo ragionamento era corretto. Sentire le sue parole forti e convincenti mi faceva pensare: 'Bisogna creare cose buone e interessanti per poterle vendere, giusto?'"

Yamauchi è morto il 19 settembre 2013. Per quanto riguarda Imamura, ha lavorato in Nintendo dal 1989 al 2021 e ora si sta concentrando sul suo manga Omega 6 e sulla sua trasposizione videoludica, Omega 6: The Triangle Stars.