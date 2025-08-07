Indie World agosto 2025: tutti i giochi per Nintendo Switch 1 & 2

Sì è appena concluso il velocissimo Indie World dedicato a Nintendo Switch 1&2: andiamo a ricapitolare tutti i principali giochi presentati e le novità di questa edizione.

Il Nintendo Indie World è diventato uno dei pilastri della comunicazione di Nintendo. Certo, non ha il peso di un Direct, ma ormai da diversi anni Switch è una delle destinazioni preferite dei principali videogiochi indipendenti che arrivano sul mercato. La portabilità della console, le sue caratteristiche tecniche uniche e una certa curiosità e propensione del suo pubblico a questo genere di esperienze rendono Switch 1 & 2 il luogo perfetto per gli indie. In attesa che Hollow Knight: Silksong si mostri sul palco Xbox della Gamecom, ricapitoliamo tutti i giochi indipendenti presentati durante la diretta del 7 agosto 2025.

Il video dell'Indie World del 7 agosto Cominciamo col video completo della diretta, così da darvi la possibilità di recuperare l'evento nella sua interezza.

Mina the Hollower – Data di uscita: 31 ottobre 2025 Mina the Hollower è un'avventura action‑adventure isometrica in stile Game Boy Color sviluppata da Yacht Club Games. Il gioco è ambientato a Tenebrous Isle, dove Mina, una talentuosa "Hollower", deve ripristinare i generatori spariti usando frusta, coltelli e altri strumenti, oltre alla capacità di scavare sottoterra-che la rende invulnerabile per brevi istanti. Composta da Jake Kaufman con tracce ospiti di Yuzo Koshiro, la colonna sonora riflette influenze da Castlevania, Zelda e Bloodborne. È disponibile una demo giocabile su Steam e Nintendo eShop, con progressi trasferibili nella versione finale

Well Dweller – Uscita prevista: 2026 Well Dweller è un metroidvania dalle tinte retro sviluppato da Top Hat Studios/Kyle Thompson. Il trailer mostra atmosfera cupa, animazioni curate e meccaniche platform strette, con ambientazioni suggestive e lore criptico. È confermato anche per PC.

Neverway – Uscita prevista: 2026 Neverway è un life sim horror surreale in cui si ricomincia su una fattoria dopo aver lasciato un lavoro e si diventa l'"immortale araldo di una divinità morta". Mixa narrativa, combattimento, agricoltura e gestione del debito, con musica di Disasterpeace.

Herdling – Data di uscita: 21 agosto 2025 Creato da Okomotive (gli autori di FAR) con Panic, Herdling è un gioco emozionale ambientato sulle montagne permette ai giocatori di guidare e proteggere un branco di creature chiamate Calicorns attraverso paesaggi pietrosi e nebbiosi, con puzzle ambientali e sequenze di stampede. È previsto anche su Game Pass al lancio.

Is This Seat Taken? – Disponibile da oggi (7 agosto 2025) Puzzle game sociale in cui bisogna sistemare i personaggi in posti a sedere che li rendano tutti contenti (o almeno comodi). Is This Seat Taken? è uscito immediatamente dopo la fine dell'evento.

Tiny Bookshop – Disponibile da oggi (7 agosto 2025) Tiny Bookshop è un gioco narrativo rilassante in cui si gestisce una piccola libreria in un paesino caratteristico: scegli i libri, conosci i clienti e diventa parte della comunità. Il gioco è stato pubblicato subito dopo l'evento.

UFO 50 – Disponibile da oggi (7 agosto 2025) UFO 50 è una compilation di 50 piccoli giochi in stile NES creata dallo sviluppatore di Spelunky. Lanciata su PC l'anno scorso con enorme successo e ora disponibile su Switch. Se siete interessati, questo è la recensione di UFO 50.

Ball x Pit - Data di uscita: 15 ottobre 2025 (Switch), autunno 2025 (Switch 2) Ball x Pit è un roguelite che mescola brick-breaking, basi da costruire e sopravvivenza. I giocatori possono combinare decine di palline dotate di abilità per avanzare e conquistare risorse Notevoli riferimenti a Vampire Survivors, così come il caos che è possibile generare a schermo.

Ultimate Sheep Raccoon – Inverno 2025 Ultimate Sheep Raccoon è una corsa frenetica per un massimo di otto giocatori, tra trick, corse e costruzioni, con supporto al cross‑play e all'editor di mappe.

Glaciered – Inverno 2025 (esclusiva temporanea Switch 2) Glaciered è ambientato 65 milioni di anni nel futuro su un pianeta ghiacciato, si gioca nei panni dei Tuai, discendenti di uccelli/dinosauri, in battaglie sottomarine dinamiche contro creature marine feroci.