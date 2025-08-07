Herdling ha una data di uscita ufficiale, anche su Nintendo Switch

Herdling ha una data di uscita ufficiale ed è molto vicina: il gioco sarà disponibile a partire dal 21 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch, come rivela il trailer pubblicato durante l'Indie World di oggi.

Sviluppato da Okomotive, il team autore della serie FAR, Herdling è un'avventura narrativa caratterizzata da una grande atmosfera, ambientata in un mondo dimenticato in cui ci troveremo a gestire un gregge composto da creature tenere e misteriose chiamate Calicorn.

Il gioco mette in primo piano il legame fra il protagonista e i suoi animali, che tuttavia non si limitano a essere semplici compagni di viaggio: ognuno di loro possiede una propria personalità e un comportamento differente, e starà a noi guidarli all'interno di foreste avvolte nella nebbia, altopiani innevati, valli e sentieri.

Herdling non include dialoghi espliciti, bensì preferisce comunicare attraverso ciò che accade nello scenario, il modo in cui il branco si muove e le reazioni emotive che il viaggio provoca nel giocatore.