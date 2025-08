Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World, ecco data e orario

Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World che verrà trasmesso giovedì 7 agosto a partire dalle 15.00 e includerà "circa quindici minuti di annunci e aggiornamenti sui giochi indie in arrivo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch."

Naturalmente nei commenti al post di Nintendo su X è un fiorire di riferimenti a Hollow Knight: Silksong, che tuttavia vedremo alla Gamescom 2025 grazie a Xbox. Chissà, magari il titolo di Team Cherry si vedrà dedicare uno spazio anche nell'Indie World?

Per il resto, dopo il recente Nintendo Direct dedicato alle produzioni delle terze parti sembra proprio che la casa di Kyoto abbia intenzione di arricchire in maniera sostanziale la line-up delle sue console, in particolare Switch 2, con tanti nuovi titoli al di là dei first party.

Tornando invece alle previsioni, è davvero dura immaginare cosa verrà presentato in questi quindici minuti, ma si è parlato di "annunci e aggiornamenti" e crediamo dunque che ci scapperà anche qualche bella sorpresa.