I giochi di Nintendo Switch 1 da giocare su Switch 2 assolutamente

Ecco, l'avete fatto, avevate resistito all'idea di comprare il vecchio Nintendo Switch ma ora avete acquistato Nintendo Switch 2: sarà stato per la maggiore potenza tecnica? Per lo schermo più grande? Oppure quel Mario Kart World era troppo allettante? Magari avete anche scelto di lanciarvi nelle scimmiesche avventure di Donkey Kong Bananza. Però ora non sapete bene a cosa dedicarvi, che giochi comprare, in attesa delle esclusive in arrivo nei prossimi mesi. Considerando che Nintendo Switch 2 è retrocompatibile, avete l'imbarazzo della scelta, persino troppa scelta: se davanti al catalogo di una intera generazione passata non sapete a quali videogiochi dare priorità, vi aiutano noi con una lista di titoli essenziali che non dovrebbero mancare nel catalogo di nessun giocatore.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom Sapete benissimo che non potevamo non partire con due dei giochi più apprezzati su Nintendo Switch. Anche se avete completamente ignorato l'intera generazione precedente, non crediamo che non sappiate di cosa parliamo, ma comunque vi diamo un paio di dritte. The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono due giochi d'azione a mappa aperta nei quali dobbiamo esplorare un ampio regno in totale libertà nei panni dell'Eroe Link. Il seguito amplia il primo capitolo con due regioni extra e introduce anche un nuovo set di poteri per creare armi e mezzi di spostamento liberamente. La versione Nintendo Switch 2 non solo potenzia grafica e prestazioni, ma introduce anche l'app Zelda Notes (accessibile su mobile) che permette di avere accesso a una guida, informazioni aggiuntive sul mondo di gioco, funzioni social, uno studio per modificare le fotografie in-game e premi quotidiani.

Xenoblade Chronicles Nel comporre questa lista ci stavamo chiedendo quale Xenoblade Chronicles di Nintendo Switch suggerire. Poi abbiamo deciso che non aveva senso porci e porvi limiti, quindi la nostra indicazione è di giocarli tutti. Subito. Prima di subito. Xenoblade Chronicles può essere un po' soverchiante a un primo impatto, ma se non vi spavente è da provare Parliamo di giochi di ruolo d'azione ad ambientazione sci-fi, massicci e spesso molto impegnativi, con tante statistiche e menù da gestire, ma adorati in tutto il mondo per la loro trama e le profonde meccaniche di gioco. Ciò che dovete sapere è che ci sono quattro giochi: Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 3 e Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. I nomi potrebbero creare confusione, ma sappiate che sono bene o male titoli (quasi) indipendenti. La scelta migliore è giocarli in ordine, ma sappiate che i primi tre hanno dei DLC (Future Connected per il primo, Torna per il numero 2, Future Redeemed per il numero 3) che ampliano la storia in modo significativo. Il capitolo X è praticamente indipendente e può essere giocato in qualsiasi momento, se per caso dovesse ispirarvi più degli altri.

51 Worldwide Games Passiamo ora a qualcosa di molto più leggero: 51 Worldwide Games, ovvero una raccolta di minigiochi come il Domino, Forza 4, Blackjack, frecciette e non solo. Si tratta di un titolo leggero perfetto per farsi una partita rilassante da soli o con gli amici. 51 Worldwide Games include tanti giochi divertenti per sé e per gli amici Potrebbe sembrare uno dei giochi meno importanti di questa lista, ma lo inseriamo per un semplice motivo: l'aggiornamento per la versione Nintendo Switch 2 ha fatto sì che 34 dei 51 giochi presenti diventino accessibili per il multigiocatore a 4 utenti, mentre la versione originale aveva solo 2 minigiochi di tale natura. Inoltre, con la funzione GameShare potete condividere le vostre partite con altri tre giocatori di Switch 2 (sia online che in locale) o Switch 1 (solo in locale) anche se non possiedono il videogioco, per divertirvi insieme a loro. In questo modo 51 Worldwide Games diventa finalmente un vero gioco cooperativo, perfetto per party, vacanze e serate con gli amici.

Pokémon Scarlatto e Violetto Di Pokémon Scarlatto e Violetto si è parlato tanto e, se per quanto riguarda le meccaniche e la struttura di gioco rimane ovviamente la stessa opera indipendentemente da quale piattaforma si utilizza, è innegabile che giocare su Nintendo Switch 2 è la scelta migliore. Pokémon Scarlatto è il primo capitolo completamente a mappa aperta e senza caricamenti Se la versione originale aveva problemi di caricamento, risoluzione, prestazioni e non solo, su Nintendo Switch 2 Pokémon Scarlatto e Violetto pare un gioco completo e solido. Trattandosi della più recente generazione (la nona, per la precisione) della saga di Game Freak e considerando che quest'anno non avremo di certo modo di vedere la decima gen, è innegabilmente uno dei titoli da recuperare, in particolar modo se vi piacciono i giochi a mappa aperta che vi danno grande libertà d'azione. Ricordiamo che a fine anno arriverà Leggende Pokémon Z-A, ma si tratta di un titolo d'azione in tempo reale e non segue la classica formula di scontri a turni della saga.

Splatoon 3 Nintendo non è nota per gli sparatutto, in linea di massima, ma questo non vuol dire che non abbia detto il proprio in questo genere: se vi piacciono gli shooter non violenti e focalizzati sull'online, Splatoon 3 è assolutamente la scelta giusta su Nintendo Switch 2. I colorati protagonisti di Splatoon 3 Lo sparatutto in terza persona è anche migliorato sulla nuova console, con prestazioni e grafica migliori, così da renderla un'esperienza ancora più piacevole. Troverete molteplici modalità e vestirete i panni di ragazzi-polpo che devono scontrarsi contro degli avversari per colorare con la propria arma a vernice le arene di combattimento. Splatoon 3 ha anche un DLC (Torre dell'Ordine) che è disponibile anche all'interno di Nintendo Switch Online + Pass di Espansione e aggiunge una significativa componente per giocatore singolo, nella quale dobbiamo scalare una torre cercando di arrivare in cima senza farci sconfiggere: in caso contrario dovremo ripartire da capo, ma ogni volta l'esperienza sarà un po' diversa.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Se siete in cerca di un platform cooperativo, il nostro consiglio è assolutamente di dare una possibilità su Nintendo Switch 2 a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, che propone due pacchetti con un'avventura platform a livelli e un'espansione a mappa aperta in cui il famigerato cattivo di Super Mario è diventato gigante e va sconfitto esplorando il mondo di gioco. Super Mario 3D World + Bowser's Fury ci permetterà di scontrarci con un dei Bowser più grossi di sempre L'aggiornamento del videogioco per Switch 2 migliora la grafica sia in modalità portatile che in TV, con un frame rate superiore e il supporto per l'HDR nella modalità Bowser's Fury. La cosa più interessante però è che è possibile sfruttare anche in questo caso GamesShare e giocare insieme ad altre tre persone nella versione base Super Mario 3D World. Invece, in Bowser's Fury due persone possono giocare insieme controllando Mario e Bowser Junior. Con GameChat è possibile fare la condivisione in locale oppure online così da giocare anche se non le altre persone non possiedono il videogioco.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate è IL picchiaduro di Nintendo e uno dei giochi più amati a livello mondiale dagli appassionati. Se contiamo anche i DLC, il pacchetto completo propone un numero di lottatori notevole: parliamo di 82 lottatori provenienti dal mondo Nintendo e non solo. Pronti ad aiutare Mario nei panni di Sora nel realizzare attacchi di fuoco? Potete infatti vestire i panni di Mario, Donkey Kong e Pikachu, ma anche di personaggi di terze parti come Mega Man, Snake di Metal Gear Solid, Sora di Kingdom Hearts, Sonic, Cloud e Sephiroth di Final Fantasy 7, Steve/Alex di Minecraft e Joker di Persona 5, solo per citare alcuni nomi "a caso". Si tratta di un gioco perfetto anche per l'online e, se voi e i vostri amici avete una telecamera, potete guardarvi mentre vi lanciate fuori dalle arene di combattimento, aggiungendo un ulteriore strato di socialità alle vostre partite.

Metroid Prime Remastered Ogni capitolo di Metroid accessibile tramite Switch (ad esempio anche tramite l'abbonamento Online) andrebbe giocato, ma vogliamo nello specifico suggerirvi Metroid Prime Remastered, visto che tra non molto sarà pubblicato Metroid Prime 4: Beyond. Metroid Prime Remastered è un gioco in prima persona, non a scorrimento laterale Scoprire l'inizio della saga non è obbligatorio, ma vi permetterebbe di vedere come è nata la sotto-serie Prime e prendere la mano con questo videogioco in prima persona che fonde esplorazione, sparatorie e uso dei tipici poteri unici di Samus Aran. Inoltre, è considerato uno dei migliori videogiochi sul mercato e la remaster è realizzata perfettamente, quindi se anche non avete intenzione di comprare Metroid Prime 4 Beyond, dare una possibilità al franchise con la Remastered è comunque un'ottima idea.

Animal Crossing: New Horizons Sempre parlando di titoli che non si possono ignorare, non si può non citare Animal Crossing: New Horizons. Si tratta del grande successo del periodo COVID-19, un gioco nel quale possiamo rilassarci su un'isola tutta nostra e interagire con gli altri abitanti del villaggio. Animal Crossing: New Horizons ha molti eventi a tema nel corso dell'anno In Animal Crossing: New Horizons iniziamo infatti una nuova vita e con l'aiuto di Tom Nook dobbiamo creare la nostra casa e visitare o contribuire a una serie di edifici d'interesse comune, come un negozio di vestiti, un museo/zoo e non solo. Potremo anche terraformare l'intera regione e invitare a vivere con noi una serie di abitanti provenienti da luoghi lontani. Il calendario del gioco segue quello reale, quindi ci sono le stagioni - con cambiamenti visivi all'area - e anche eventi dedicati alle festività e ai periodi tramite i quali ottenere ricompense uniche e completare piccoli giochi. Inoltre, è disponibile un'espansione (Happy Home Paradise) che permette di progettare case ed è inclusa in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Kirby e la Terra Perduta + Il mondo astrale Kirby e la Terra Perduta è un bellissimo gioco d'azione e piattaforme nel quale impersoniamo l'iconica palletta rosa di Nintendo, che come al solito è in grado di aspirare nemici e oggetti per ottenere poteri unici, così da combattere ed esplorare in modo sempre diverso le aree di gioco. Kirby può mangiare grossi oggetti e ottenere capacità uniche per un breve periodo La versione Nintendo Switch 2 introduce anche un'espansione che amplia il titolo base, senza dimenticare poi che migliora la grafica e aumenta il frame rate per un'esperienza ancora più piacevole. La nuova avventura arriverà in realtà solo il 28 agosto 2025, ma potete iniziare a giocare il gioco base, completarlo al 100% e arrivare così più che pronti a esplorare il nuovo pacchetto esclusivo per Nintendo Switch 2.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Super Mario Party Jamboree è stata in una certa misura una sorpresa, perché solitamente Nintendo preferisce non spingere più volte su uno stesso franchise nella stessa generazione (pensate a quanto tempo c'è voluto per avere un nuovo Mario Kart), ma a stupire è stata anche la qualità: si tratta assolutamente di uno dei migliori party game in circolazione. Con al telecamera potete apparire all'interno del videogioco In versione Nintendo Switch 2, il gioco si arricchisce con il pacchetto Jambooree TV, che introduce tanti nuovi minigiochi basati sulle funzioni uniche della nuova console e della telecamera: ecco, l'unico limite è che in questo caso è fondamentale avere questo accessorio aggiuntivo, ma considerando quanto è utile in molti dei titoli di questa lista, crediamo sia un investimento adeguato (e magari molti di voi hanno già a casa una webcam compatibile con la console). Potete leggere la nostra recensione di Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV per avere ancora più dettagli sulle novità.

Luigi's Mansion 3 Mario piace a tutti, ma alle volte si ha voglia di vestire i panni di un eroe meno "perfettino", magari un po' più sfortunato, goffo e per cui avere simpatia. La serie Luigi's Mansion è quindi perfetta per questo, visto che possiamo diventare Luigi, il fratello dallo spavento facile di Mario. Luigi's Mansion 3 ci permette di vivere una avventura senza Mario In particolar modo, vi consigliamo di buttarvi direttamente su Luigi's Mansion 3, il capitolo più recente, e solo dopo provare il secondo capitolo in versione remaster HD disponibile per Nintendo Switch 1, ma solo se il terzo vi ha convinto appieno e non riuscite a resistere all'idea di vivere una nuova avventura. In questo terzo episodio della serie ci ritroviamo in un enorme hotel da diciassette piani, svariati dei quali con stili unici: il nostro scopo è di catturare una serie di fantasmi che infestano il luogo, magari anche con l'aiuto di un secondo giocatore che può vestire i panni di Gooigi, un doppelgänger ectoplasmatico del nostro amico dal cappello verde.

Se vi piacciono le visual novel dure e pure, di quelle con tantissime grafiche e testi ma con pochissime interazioni, allora non dovete assolutamente ignorare The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition. The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition - propone dei notevoli disegni Parliamo di una visual novel da 40 ore, nella quale compierete pochissime scelte e che dovete affrontare solo se accettate l'idea di approcciare un gioco che è più un libro con un supporto grafico. Non è certamente per tutti, quindi, ma è un racconto intesto, originale, che lentamente vi inserisce nella storia trattando di temi come l'amore, la perdita, il dolore e il perdono. Si tratta innegabilmente di una delle migliori visual novel in circolazione e scommettiamo che vi ritroverete con le lacrime agli occhi una volta conclusa l'avventura. La storia vi porta in un viaggio nel tempo dall'undicesimo secolo fino al diciannovesimo in una serie di vicende tragiche ed emozionanti.

Super Mario Odyssey Super Mario Odyssey è il grande gioco 3D della serie dell'idraulico italoamericano di Nintendo dell'ultima generazione. Mario deve ancora una volta inseguire Bowser che ha rapito Peach e desidera sposarla. A questo giro però avremo un nuovo alleato, Cappy, un fantasma a forma di cappello che prende il possesso del berretto del protagonista. Super Mario Odyssey ci propone molto mondi, compreso uno a team messico Grazie a Cappy potremo anche prendere il controllo di vari oggetti e nemici, così da eseguire azioni uniche come saltare in alto nei panni di una rana. L'avventura è divisa in mondi aperti nei quali è necessario recuperare una serie di Lune per dare energia alla nostra navetta (anch'essa a forma di cappello) e viaggiare così verso il regno successivo. Si tratta di un gioco maggiormente fondato sull'esplorazione libera e la raccolta di moltissimi collezionabili, più che sulle piattaforme nude e crude (che non mancano, sia chiaro). Inoltre, la versione Nintendo Switch 2 ha grafica ottimizzata, supporto all'HDR e anche compatibilità con GameShare per giocare a due giocatori in locale od online con più console.

Bayonetta 1, 2 e 3 Per chi desidera l'azione più sfrenata, la soluzione è semplice: la serie di Bayonetta, perlopiù esclusiva di Nintendo Switch, è pronta ad accogliervi con tre capitoli di altissimo valore. Bayonetta è tanto sensuale quanto micidiale Vestiamo i panni dell'omonima strega che combatte contro le forze del Paradiso con una serie di sensuali mosse e poteri sovrannaturali, con tutta una serie di 'finisher' dallo stile incredibile: non a caso si tratta di giochi del creatore di Devil May Cry e di Resident Evil, Hideki Kamiya. Ogni capitolo ha le proprie unicità e suggeriamo assolutamente di iniziare dal primo e poi passare ai successivi, in ordine. Se poi voleste approfondire il mondo di gioco ancora di più, vi è un titolo aggiuntivo (Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon) che cambia genere diventando un'avventura ed esplora il passato della protagonista.

Vampire Survivors Vampire Survivors è disponibile su ogni piattaforma moderna ma se ancora non l'avete giocato l'acquisto di Nintendo Switch 2 è il momento giusto. Parliamo di un roguelite bullet hell, nel quale voi siete l'inferno di proiettili. Vampire Survivors ci lancierà contro ondate di nemici L'idea è semplicissima: scegliete un personaggio, con i propri poteri di partenza dedicati, ed esplorate delle mappe infinite cercando di sopravvivere il più a lungo possibile mentre ondate sempre più intese di nemici vi vengono contro. Potete solo muoversi e non c'è bisogno di attaccare, perché avverrà in modo automatico a seconda delle armi a vostra disposizione. Sconfiggendo nemici si sale di livello e si può scegliere uno dei potenziamenti proposti dal gioco in modo casuale, cercando di creare sinergie. Si tratta di un gioco immediato, divertente e con un numero enorme di contenuti, inoltre costa pochissimo. Acquistarlo su Nintendo Switch 2 significa poi ottenere il meglio dal videogioco perché avete la possibilità di giocarlo in portabilità ma anche in modalità televisiva, con un sistema di controllo più comodo di quello proposto su smartphone.

Stardew Valley Stardew Valley è un altro grande gioco disponibile un po' ovunque, e in modo simile al Vampire Survivors appena citato poter giocare in mobilità aiuta a non staccarsi mai da questo farming simulator. Costruire una bella fattoria in Stardew Valley dà grande soddisfazione L'opera di Eric "ConcernedApe" Barone ci mette nei panni di un/a giovane che eredita una fattoria dal nonno e decide di abbandonare la città in favore di una piacevole zona di campagna tra mare, montagna e fiumi. Ci aspetta però un duro lavoro per sistemare la terra, coltivare, guadagnare sempre più soldi, ma anche lavorare in miniera, fare amicizia (e qualcosa di più) con gli abitanti della vicina cittadina e seguire svariate sottotrame con eventi unici e ricompense da recuperare. Si tratta di un gioco divertente, longevo e non a caso amato da decine di milioni di persone: se non l'avete mai giocato, è arrivato il momento di farlo.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Donkey Kong Bananza è un grande gioco, ma non è certamente l'unico capitolo dedicato a Donkey Kong che merita attenzione. Se siete in cerca di un vero e proprio platform, uno di quelli che richiedono uno po' di impegno per essere completati al 100%, allora dovrete dare un'occhiata a Donkey Kong Country: Tropical Freeze. La famiglia Kong è pronta all'avventura Donkey Kong Country: Tropical Freeze è la versione migliorata di un vecchio capitolo per Nintendo Wii U, con anche un nuovo livello di difficoltà che rende il tutto più accessibile a chi non ha grande dimestichezza con i platformer. Si tratta di un titolo perfetto per essere giocato in mobilità così come davanti al televisore, oltre a essere molto lungo e con tanti segreti da scovare, oltre che un ottimo modo per scoprire com'era Donkey Kong prima del suo rifacimento stilistico per Bananza.

Super Mario Bros. Wonder Abbiamo già citato alcuni capitolo 3D di Super Mario in questa lista e ovviamente non possiamo ignorare Super Mario Bros. Wonder, il più recente capitolo 2D della serie e un ritorno atteso dai fan per anni e anni. Super Mario Bros. Wonder sopporta la cooperativa Super Mario Bros. Wonder riporta su console lo stile classico della serie, ma cerca continuamente di attirare l'attenzione del giocatore e variare le carte in tavola con i Fiori Meraviglia, che creano sempre delle sorprese in termini di level design ed effetti visivi, passando dall'assurdo al magnifico. Dal nostro punto di vista è uno dei migliori giochi bidimensionali di Super Mario degli ultimi trentanni, un must se vi piace il genere.

Octopath Traveler II Se siete in cerca di un gioco di ruolo a turni, su Nintendo Switch trovate vari nomi interessanti, ma dovendo partire da uno vi suggeriremmo Octopath Traveler II, che ha saputo colmare i limiti del primo capitolo e convincere critica e pubblico. Octopath Traveler II è visivamente di grande impatto Octopath Traveler II segue la stessa idea del primo gioco: noi non controlliamo un solo personaggio e nemmeno un team che è già pronto a vivere una bella avventura lineare. No, abbiamo ben otto personaggi che però partono separati e hanno prima di tutto le proprie avventure: possiamo affrontare il gioco come più preferiamo, saltando da un eroe all'altro in ogni momento. Inoltre, Octopath Traveler II propone una componente grafica unica, con il suo HD-2D che fonde la classica pixel art con un aspetto 3D moderno con tanto di effetti di luce e particellari, che convincerà sia i nostalgici dei vecchi JRPG che i nuovi giocatori che non amano il puro "retro".