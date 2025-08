Battlefield 6 supporterà XeSS 2 oltre a DLSS, FSR e Frame Generation al lancio

"Portare funzionalità come XeSS 2 in Battlefield 6 sin dal lancio significa garantire la miglior esperienza possibile agli utenti equipaggiati con sistemi Intel", ha continuato Thibieroz, enfatizzando l'importanza di questo accordo ai fini prestazionali.

"Battlefield 6 si pone come una straordinaria vetrina di ciò che i videogiocatori possono fare su di un sistema basato su tecnologia Intel , e siamo onorati di collaborare con EA per offrire un'esperienza all'altezza del franchise", ha dichiarato Nicolas Thibieroz, senior director della divisione Game Engineering di Intel.

Focus sulle prestazioni

I requisiti PC di Battlefield 6 sembrano abbordabili, ma è chiaro che per spingere il gioco al massimo delle sue possibilità le tecnologie di upscaling saranno fondamentali, e in tal senso c'è grande curiosità attorno ai risultati che XeSS 2 riuscirà a garantire.

La partnership con Intel probabilmente finirà per monopolizzare le comunicazioni ufficiali in tal senso, come spesso accade, ma siamo in attesa di capire se il gioco supporterà al lancio anche le ultime versioni di DLSS e FSR.