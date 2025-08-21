Il trailer della campagna di Call of Duty: Black Ops 7 pare aver spinto molti verso Battlefield 6

Il gameplay di Call of Duty: Black Ops 7 è stato presentato ufficialmente all'Opening Night Live della Gamescom 2025 , con un'accoglienza online decisamente tiepida , almeno stando alle reazioni a caldo della comunità. Nonostante abbia decine di milioni di visualizzazioni, ha ricevuto soltanto poche migliaia di "mi piace", contro più di 150.000 "non mi piace" (al momento della stesura della notizia).

I motivi delle critiche

La differenza di suo è già enorme, ma è stata accentuata dall'apprezzamento ricevuto da un commento, che afferma: "Mi ha fatto preordinare Battlefield 6", che ha superato di gran lunga quello del video, con più di 90.000 Mi piace.

In effetti molti commentatori del trailer affermano che il filmato li ha convinti a comprare il gioco di DICE. Difficile dire se scherzino o siano seri.

I motivi di tante critiche sono da ricercarsi da una parte per gli apprezzamenti ricevuti da Battlefield 6 dopo le fasi beta, che sono piaciute molto, dall'altra per alcuni problemi della serie COD, molto criticata per alcune skin aggiunte recentemente, come quelle delle Tartarughe Ninja, di Beavis and Butt-Head e di Stan e Roger di American Dad. Le stesse saranno aggiunte anche al nuovo gioco, subendo le proteste di chi vorrebbe che quella Call of Duty rimanesse una serie tendenzialmente realistica.

Il trailer, che mostra la campagna cooperativa, non ha convinto per via del suo stile psichedelico e futuristico, che secondo alcuni è un ulteriore allontanamento della serie dai suoi standard. Chiaramente hanno un loro ruolo anche la classica guerra tra serie e la tradizionale negatività verso i Call of Duty, con la differenza rispetto al passato dell'esistenza di un'alternativa, a quanto pare molto valida, su cui gli insoddisfatti possono lanciarsi.

Va anche detto che le reazioni al lato multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 sono state molto diverse e in tanti hanno apprezzato le novità introdotte. Considerando l'importanza che ha per le vendite, si tratta sicuramente di un ottimo segno.

Detto questo, Battlefield 6 uscirà il 10 ottobre, mentre Call of Duty: Black Ops 7 uscirà poco più di un mese dopo, il 14 novembre. Vedremo chi vincerà la guerra degli sparatutto militari.