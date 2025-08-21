Apple rilascia un aggiornamento di sicurezza per correggere un bug critico sfruttato in attacchi sofisticati

Apple ha appena rilasciato un aggiornamento di sicurezza per tutte le sue piattaforme, correndo ai ripari con una patch che risolve una vulnerabilità importante legata all'elaborazione delle immagini. Questa mossa arriva poco prima dell'uscita di iOS 26, prevista entro il prossimo mese, e sottolinea come anche nelle versioni più recenti del sistema operativo ci siano sempre aspetti da migliorare in termini di sicurezza.

L'aggiornamento in questione è iOS 18.6.2 e riguarda anche iPadOS 18.6.2 e macOS Sequoia 15.6.1, oltre alle versioni equivalenti per dispositivi che utilizzano firmware più datati.