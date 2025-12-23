Meta vuole superare X: in arrivo l'integrazione dei podcast direttamente nel feed di Threads

Questa mossa rientrerebbe in una strategia più ampia pensata per attirare creatori di contenuti e incentivare una maggiore permanenza degli utenti sulla piattaforma . I podcast rappresentano infatti uno dei formati digitali in maggiore crescita degli ultimi anni e coinvolgono community molto attive e fidelizzate.

Meta starebbe lavorando a una nuova funzionalità per Threads con l'obiettivo di rafforzare la piattaforma e ridurre il divario con il suo principale rivale, X . Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, il social network potrebbe presto integrare i podcast direttamente nei post, consentendo agli utenti di caricare brevi estratti audio degli episodi all'interno del feed.

L'introduzione dei podcast trasformerà Threads

L'idea è quella di trasformare Threads in uno spazio di discussione, dove ascoltatori e creatori possano commentare, confrontarsi e approfondire i temi trattati, senza dover uscire dall'app. In questo modo, la piattaforma potrebbe diventare un vero e proprio punto di ritrovo virtuale per le community legate ai podcast, ampliando la sua identità oltre il semplice microblogging testuale.

Non si tratterebbe del primo passo di Threads in questa direzione. Già a metà novembre, Meta aveva introdotto la possibilità di collegare il proprio profilo a un podcast presente su servizi come Apple Podcasts, Spotify e iHeart. Questa funzione consente di mostrare un link sempre aggiornato agli episodi più recenti, offrendo maggiore visibilità ai contenuti audio.