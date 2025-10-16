Threads: arrivano i DM anche in Europa e le chat di gruppo fino a 50 partecipanti

Su Threads sono in arrivo numerose novità: tra le più interessanti segnaliamo l'introduzione delle chat di gruppo e la funzione DM in Europa.

Threads continua a rafforzare la sua offerta come piattaforma social in tempo reale, concentrandosi ora sull'espansione delle sue capacità di messaggistica diretta (DM). Con un annuncio di ier, 15 ottobre 2025, Threads ha introdotto la funzionalità delle Chat di Gruppo e ha contemporaneamente esteso l'accesso ai DM in Europa. Queste mosse strategiche mirano a rendere l'app uno strumento di connessione più completo e un potenziale hub per l'interazione intima e comunitaria. La novità principale è l'aggiunta delle chat di gruppo, che permettono agli utenti di stabilire gruppi di messaggistica dedicati all'interno dell'applicazione. Un gruppo può includere anche fino a 50 partecipanti.

Threads: funzionalità e privacy potenziate Le chat di gruppo sono state progettate per mantenere la conversazione fluida e sotto controllo dell'utente. I nuovi membri possono essere aggiunti solo da persone che già seguono, e solo gli amministratori della chat hanno il potere di rimuovere i partecipanti. Inoltre, Threads offre agli utenti una finestra di 15 minuti per modificare i messaggi inviati, migliorando la flessibilità di comunicazione. Threads sperimenta i "Ghost Posts" che si autoeliminano dopo 24 ore, cosa cambia per gli utenti? La piattaforma ha anche implementato la possibilità di segnalare sia una chat di gruppo intera che messaggi specifici in essa contenuti. Tutto ciò, insieme allo sviluppo dei link di invito alle chat per facilitare l'adesione degli amici, rende la messaggistica di Threads un'opzione di connessione più valida e versatile.