X si affiderà all'IA: l'algoritmo verrà gestito completamente da Grok, ecco cosa cambia per gli utenti

X si sta muovendo verso un algoritmo di feed interamente gestito dall'IA, con l'obiettivo di mostrare agli utenti sempre più contenuti di loro interesse e di incentivarli a tornare sulla piattaforma ogni giorno.

Nikita Bier, responsabile dei prodotti di X, ha spiegato la strategia dell'azienda: l'obiettivo per la timeline degli utenti è quello di uscire dall'algoritmo "mainstream" e dalle "crociate politiche" per trovare la propria nicchia. L'idea è che gli utenti possano postare sui propri interessi e ricevere risposte da persone affini. Bier ha anche ammesso che, se si vedono ancora "video di risse alle stazioni di servizio", il proprio account non è ancora stato ottimizzato.