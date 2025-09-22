X si affiderà all'IA: l'algoritmo verrà gestito completamente da Grok, ecco cosa cambia per gli utenti

X si sta muovendo verso un algoritmo di feed interamente gestito dall'IA, con l'obiettivo di mostrare agli utenti sempre più contenuti di loro interesse e di incentivarli a tornare sulla piattaforma ogni giorno.
Nikita Bier, responsabile dei prodotti di X, ha spiegato la strategia dell'azienda: l'obiettivo per la timeline degli utenti è quello di uscire dall'algoritmo "mainstream" e dalle "crociate politiche" per trovare la propria nicchia. L'idea è che gli utenti possano postare sui propri interessi e ricevere risposte da persone affini. Bier ha anche ammesso che, se si vedono ancora "video di risse alle stazioni di servizio", il proprio account non è ancora stato ottimizzato.
X: Elon Musk si espone sul nuovo algoritmo
Secondo il proprietario di X, Elon Musk, l'intelligenza artificiale detiene la chiave di questa evoluzione. In un post, Musk ha annunciato che l'algoritmo diventerà "puramente AI entro novembre", con progressi significativi già in atto. Ha inoltre promesso di rendere l'algoritmo open-source ogni due settimane circa.
La novità più rivoluzionaria, tuttavia, è la possibilità di regolare dinamicamente il proprio feed semplicemente chiedendolo a Grok, l'assistente IA di X. L'idea è che gli utenti potranno usare prompt specifici per dire all'algoritmo cosa gli piace o non gli piace. Questo rappresenta un segnale molto più esplicito di un semplice "mi piace", permettendo di costruire un "grafico di interessi" personalizzato.
X: quanto sarà efficace il nuovo algoritmo?
Sebbene il potenziale di una maggiore personalizzazione sia indubbio e interessante, l'efficacia di questo approccio resta da verificare. La sfida per X è significativa, considerando che l'80% dei suoi utenti non interagisce attivamente sulla piattaforma.
Sebbene il nuovo algoritmo possa automatizzare la curatela dei contenuti e offrire un'esperienza su misura, non è detto che ciò rappresenti una rivoluzione completa, ma potrebbe comunque segnare un passo importante nella direzione di un'esperienza utente più mirata e meno caotica.