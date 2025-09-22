The Mandalorian & Grogu ha un primo teaser trailer: diamo un'occhiata al nuovi film di Star Wars

LucasFilm e Disney hanno pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di The Mandalorian & Grogu, il nuovo film cinematografico legato alla serie Star Wars che prosegue la storia messa in scena dalla serie TV pubblicata da Disney+.

L'Impero è ormai caduto ma i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, viene chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu (nel ruolo di se stesso).

La strana accoppiata è dunque pronta a combattere e prendere parte a varie avventure galattiche, di cui possiamo vedere alcuni scorci in questo primo teaser trailer pubblicato proprio in questi minuti.