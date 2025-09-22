The Mandalorian & Grogu ha un primo teaser trailer: diamo un'occhiata al nuovi film di Star Wars

LucasFilm e Disney hanno pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di The Mandalorian & Grogu, il nuovo film cinematografico legato alla serie Star Wars che prosegue la storia messa in scena dalla serie TV pubblicata da Disney+.
L'Impero è ormai caduto ma i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, viene chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu (nel ruolo di se stesso).
La strana accoppiata è dunque pronta a combattere e prendere parte a varie avventure galattiche, di cui possiamo vedere alcuni scorci in questo primo teaser trailer pubblicato proprio in questi minuti.
Una nuova e incredibile avventura
The Mandalorian and Grogu è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con la colonna sonora composta da Ludwig Göransson, che torna a firmare la musica della saga ancora una volta.
Il Mandaloriano e Grogu intraprendono la loro missione più emozionante di sempre in Star Wars: The Mandalorian and Grogu della Lucasfilm, una nuovissima avventura di Star Wars girata anche per IMAX.
Nel trailer vediamo qualche scorcio dei due personaggi in azione, all'interno di una sequenza di scene che va dai momenti piuttosto umoristici all'azione in pieno stile Star Wars, ma sempre con lo stile caratteristico anche della serie TV a cui il film fa riferimento, oltre alla conferma della presenza di Sigourney Weaver.
La data di uscita di The Mandalorian and Grogu è fissata per il 20 maggio 2026 nei cinema in Italia (il 22 maggio in USA), in precedenza avevamo visto il teaser trailer della Celebration.