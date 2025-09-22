Remnant 2 per PC costa poco più di 10 € su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Remnant 2 per PC a 8,89 € invece di 50 €, permettendovi di risparmiare fino all'82%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 10,85 €, quindi si tratta di una piccola differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Remnant II in forte sconto su Instant Gaming

Si tratta del sequel di Remnant: From the Ashes ed è stato sviluppato e pubblicato rispettivamente da Gunfire Games e Gearbox Publishing nel 2023. Questa avventura è ricca di boss inediti e creature letali da sconfiggere in mondi terrificanti. Troverete diverse armi e oggetti, quest'ultimi saranno anche fabbricabili, oltre a poter usufruire di potenziamenti e di una rigiocabilità infinita.

Ad arricchire questo titolo è anche il nuovo sistema degli archetipi, oltre a poter giocare da soli o in compagnia. Come sempre, vi lasciamo alla nostra recensione del gioco per valutare l'acquisto.