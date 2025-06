Remnant 2 per PC è in sconto su Instant Gaming: potete risparmiare fino al 79%

Tra le offerte di oggi, Instant Gaming ci propone Remnant 2 PC Steam a 10,65 € invece di 50 €, permettendovi di risparmiare il 79%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come già anticipato, si tratta della versione per Steam . Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Ovviamente dovrete attendere l'uscita ufficiale. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo.

Gameplay di Remnant II

Si tratta di un gioco sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Gearbox Publishing nel 2023 ed è il sequel di Remnant: From the Ashes. In questa nuova avventura dovrete affrontare boss inediti e creature letali in mondi terrificanti. Quest'ultimi sono ricchi di armi, oggetti e creature particolari.

Potete giocare da soli o in compagnia, usufruendo tra l'altro di potenziamenti, fabbricazione di oggetti e una rigiocabilità praticamente infinita, oltre a scoprire vari intrecci narrativi e un nuovo sistema degli archetipi. Il sistema di combattimento è altrettanto particolare e unisce scontri ravvicinati e a distanza. Come sempre, vi lasciamo alla nostra recensione del gioco per valutare l'acquisto.