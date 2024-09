Il terzo e ultimo DLC di Remnant 2 ha una data di uscita, insieme a una modalità gratuita e altre novità

I dettagli del nuovo DLC di Remnant 2, The Dark Horizon

La descrizione ufficiale recita, in traduzione: "In The Dark Horizon, i giocatori torneranno a N'Erud e scopriranno un luogo misterioso preservato nel tempo, dove i terreni agricoli alieni sono curati da robot in vece di abitanti che sono morti da tempo."

"Ma il tempo corrompe tutto e l'intelligenza artificiale e le creazioni robotiche sono in agguato ad ogni angolo mentre i viaggiatori cercano i segreti della colossale entità che domina l'orizzonte. In una nuova trama, i giocatori dovranno scoprire i segreti all'interno del mondo della necropoli di N'Erud."

"Entrando in questo nuovo mondo, i giocatori esploreranno nuovi dungeon, sperimenteranno un nuovo sistema di spostamento in planata non presente in altri mondi, acquisiranno potenti equipaggiamenti - tra cui un nuovo Archetipo, "Il guardiano" [nel secondo DLC era l'Invoker] - incontreranno alleati inaspettati e affronteranno nuove minacce mentre si accingono a sconfiggere la colossale entità che veglia su N'Erud!"