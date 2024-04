Remnant 2 The Forgotten Kingdom include l'archetipo Invoker: vediamo trailer e caratteristiche

La seconda espansione di Remnant 2, The Forgotten Kingdom , è quasi pronta per essere pubblicata - la data di uscita è fissata per la prossima settimana. In attesa dell'arrivo, Gunfire Games ha presentato più nel dettaglio il nuovo misterioso archetipo che la accompagna, Invoker .

Invoker, le sue unicità

Il beneficio primario è Visionario, che permette ai giocatori di ottenere doppie cariche per le abilità e una riduzione nel tempo di ricarica delle abilità, per entrambi gli archetipi.

Le abilità disponibili per l'Invoker sono come sempre tre. La prima è "La via di Kaeula" che permette di coprire il terreno con una tempesta: i nemici afflitti dall'abilità saranno rallentati e saranno colpiti dai fulmini, mentre gli alleati otterranno un effetto di Rapidità.

La seconda abilità è "La via di Meidra" che applica l'effetto Gloom agli avversari. Inoltre, chi rimane nell'area di effetto ottiene una cura costante e la capacità di ottenere vita danneggiando i nemici afflitti da Gloom.

Infine, "La via di Lydusa" fa sì che gli attacchi dalla distanza applichino Brittle: i nemici indeboliti avranno una maggior probabilità di subire danno critico e più danno critico. Per ogni nemico sconfitto, l'Invoker ottiene dei frammenti di sabbia che possono poi essere usati per eseguire un colpo ad area potente.

La caratteristica dell'archetipo è "Dotato", che aumenta la durata delle abilità a tempo.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Remnant 2.