PS5 Pro? Xbox non riceverà un aggiornamento mid-gen ma punterà a giocare d'anticipo

Come ricorderete, tempo fa Phil Spencer ha detto che una eventuale Xbox Series Pro non è una priorità e finora non ci sono state voci riguardanti un upgrade di metà generazione anche per la piattaforma Microsoft.

Un ultimo tentativo

Xbox One X

Dopo averle provate tutte, puntando in particolare sulla potenza hardware prima con Xbox One X e poi con Xbox Series X, sembra insomma che Microsoft voglia giocare un'ultima carta per quella che sarà probabilmente la generazione finale di console per come le conosciamo, cercando di anticipare i tempi.

Una strategia che ha funzionato molto bene nel 2005, all'epoca di Xbox 360, che in combinazione con un prezzo concorrenziale è riuscita in quel caso ad aggredire il mercato, ritagliandosi un'ampia fetta di pubblico e creando un divario importante, che PS3 è poi riuscita a recuperare solo nella fase finale del suo ciclo di vita.

Arrivando due anni prima di PS6 e puntando sulle funzionalità giuste (si parla anche e soprattutto di due modelli: uno tradizionale e un handheld dotato di un hardware simile a quello di Xbox Series S), la prossima Xbox potrebbe effettivamente ribaltare il tavolo e prendersi la tanto agognata rivincita nei confronti di PlayStation. Sempre che l'effetto GTA 6 non sia così dirompente da chiudere ogni possibilità!

Voi come la vedete? La strategia di Microsoft ha senso o lasciare spazio a Sony in questo momento non farà che marginalizzare Xbox? E in che modo una nuova console, per quanto potente, potrà superare le resistenze di chi ha ormai creato librerie digitali così consolidate? Parliamone.