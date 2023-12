PS5 Pro nel 2024 e la prossima Xbox di nuova generazione forse nel 2026, per un giornalista

Le informazioni sulla nuova PS5 sono in linea con quanto emerso già in precedenza: si tratterebbe di un nuovo hardware con nome in codice Viola basato su un SoC con processo produttivo TSMC N4P in grado di incrementare in maniera considerevole le prestazioni della PS5 attuale, come era stato riferito.

Per quanto riguarda PS5 Pro, anche Grubb conviene sul fatto che l'uscita è prevista per il 2024, e più precisamente per settembre 2024 , almeno come obiettivo attuale di Sony, cosa che sembra corrispondere anche a quanto giunto a Tom Henderson e altri in quest'ultimo periodo.

A dire il vero si tratta di commenti e rielaborazioni su rumor emersi da altre fonti, ma sui quali Grubb applica delle considerazioni che sembrano corroborarli, e considerando che il personaggio in questione ha azzeccato varie cose in passato, questo dona una certa consistenza ad alcune voci di corridoio.

Durante la nuova puntata di Game Mess, il podcast di Jeff Grubb , il noto giornalista di VentureBeat si è lanciato in una serie di previsioni come suo solito, questa volta riguardanti i nuovi hardware console, parlando della possibile PS5 Pro e anche di un'eventuale Xbox di nuova generazione addirittura nel 2026.

PS5 con tecnologie proprietarie, Xbox di nuova generazione

Grubb conferma il fatto che dovrebbe avere alcune particolarità hardware proprietarie dedicate per esempio all'upscaling della risoluzione via machine learning e acceleratori hardware per il ray tracing che dovrebbe garantire risultati migliori e customizzati.

Per quanto riguarda Xbox, anche in questo caso Grubb recupera quanto era stato riferito da Kepler_L2 su X, un leaker considerato affidabile per quanto riguarda le anticipazioni sulle tendenze hardware delle console.

Quest'ultimo ha ribadito più volte, nei mesi scorsi, che una nuova Xbox di prossima generazione sarebbe prevista arrivare prima del 2028, come invece sembrava emergere da vari documenti trapelati da Microsoft anche in occasione del processo con l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard.

A questo proposito, sembrerebbe che l'idea di un refresh di mezza generazione come quello che era emerso con le nuove versioni di Xbox identificate con i nomi in codice Brooklin e Ellewood sia stata scartata in favore di un vero e proprio passaggio a una nuova generazione.

Secondo Grubb, questa nuova Xbox sarebbe in arrivo addirittura nel 2026, cosa che la porrebbe probabilmente in netto vantaggio rispetto al passaggio generazionale della concorrenza, sebbene PS5 potrebbe contare nel frattempo sull'arrivo di uno step evolutivo rappresentato da PS5 Pro che non avrebbe un corrispondente diretto sul fronte Xbox, secondo queste voci. Ovviamente, prendiamo tutto semplicemente come voci di corridoio selvagge, senza alcuna conferma ufficiale.