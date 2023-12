Elden Ring Shadow of the Erdtree: il mese di uscita spunta in un leak legato a Thrustmaster

Tramite Reddit è spuntata una lista di immagini proveniente da Thrustmaster - produttore di controller e periferiche da gioco - che segnala una serie di prodotti in arrivo. Tra questi sarebbero inclusi anche dei controller speciali con grafica basata su Elden Ring e sull'espansione Shadow of the Erdtree. La parte veramente interessante è che le immagini condivise includono un riferimento all'uscita del DLC, che sarebbe fissata per febbraio 2024.

Tramite gli ultimi link presenti nel post di Reddit è possibile vedere che Thrustmaster intende mettere in vendita un controller basato su Shadow of the Erdtree, in contemporanea con la pubblicazione del DLC nel "febbraio 2024". Questo in pratica confermerebbe il mese di uscita, per ora non noto in modo ufficiale.

Inoltre, Thrustmaster vorrebbe pubblicare anche altri due controller, uno dedicato a Malenia e uno dedicato a Ranni, pianificati per il 2025, insieme a nuovi contenuti non meglio precisati (forse anche una nuova espansione secondo le immagini) per Elden Ring.