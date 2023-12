The Witcher 4, Remake e non solo: il doppiatore di Geralt vorrebbe continuare per sempre

CD Projekt RED è al lavoro su tanti progetti di The Witcher, compreso il remake del primo gioco e un seguito, nome in codice Polaris ma anche chiamato semplicemente The Witcher 4. Non sappiamo molto di questi giochi, ma una cosa è certa: Doug Cockle - amato doppiatore di Geralt di Rivia - non vede l'ora di tornare al lavoro sul personaggio.

Parlando con IGN USA, Cockle ha reso più che chiaro il suo amore per The Witcher affermando di voler dare voce a Geralt per sempre, sebbene Polaris si stia allontanando dal personaggio (che potrebbe comunque essere presente in qualche misura). "Mi piacerebbe continuare a doppiare Geralt fino a quando non potrò più farlo", ha detto.

"È diventato una parte di me. Sono entusiasta ogni volta che CD Projekt mi chiama e mi dice: "Ehi, Doug, sei disponibile per questo o quell'altro?". E il mio cuore fa un piccolo battito e salta, e io rispondo: 'Sì, certo che sono disponibile', perché mi piace così tanto".

"Sono molto eccitato per [The Witcher Remake], perché se ci pensate, quando è stato realizzato Witcher 1, io stavo registrando la voce nel 2005", ha detto Cockle. "Credo che il gioco stesso sia uscito nel 2007. È stato molto tempo fa. Erano quasi 20 anni fa."

"La tecnologia è cambiata così tanto. So che lo ricreeranno con l'Unreal Engine 5. Sarà davvero entusiasmante, perché le cose che possono fare con la grafica dell'Unreal Engine 5 rispetto a quelle che erano in grado di fare quando hanno realizzato The Witcher 1, sono diverse come il giorno e la notte. È davvero entusiasmante".