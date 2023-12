The Legend of Zelda Link's Awakening, il port PC è stato bloccato immediatamente da Nintendo

Alzi la mano chi è sorpreso: Nintendo ha bloccato la distribuzione tramite itch.io del port PC non ufficiale di The Legend of Zelda Link's Awakening. Ve lo avevamo segnalato un paio di giorni fa e già sapevamo che non sarebbe durata molto, vista la nota rapidità degli avvocati di Nintendo a bloccare qualsiasi uso non autorizzato delle IP della grande N.

L'avviso di rimozione è stato pubblicato su itch.io:

"A chi di competenza: sono un rappresentante autorizzato di Nintendo of America Inc, possessore dei seguenti materiali protetti da copyright: PA0002212311 (The Legend of Zelda: Link's Awakening) e PA0000772666 (Legend of Zelda : Link's awakening (versione Game Boy)".

"Siamo venuti a conoscenza del fatto che il seguente gioco, https://linksawakeningdxhd.itch.io/links-awakening-dx-hd, offerto su Itch.io viola e fa uso non autorizzato dei diritti d'autore di Nintendo sul videogioco The Legend of Zelda: Link's Awakening".

"Vi prego di agire rapidamente per rimuovere la pagina di download e di informazione del gioco che viola il copyright. Ritengo in buona fede che il materiale non sia autorizzato dal proprietario della proprietà intellettuale, dal suo agente o dalla legge. Le informazioni fornite nell'avviso sono accurate e giuro, sotto pena di spergiuro, di essere autorizzato a presentare il reclamo per conto del proprietario della proprietà intellettuale".