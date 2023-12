The Legend of Zelda: Link's Awakening DX: conversione non ufficiale per PC disponibile

Un team amatoriale ha pubblicato la conversione PC non ufficiale di The Legend of Zelda: Link's Awakening DX , realizzata tramite ingegneria inversa, scaricabile gratuitamente da itch.io . Si tratta quindi di una versione nativa del gioco, non emulata, che immaginiamo avrà vita breve, considerando la solerzia degli avvocati di Nintendo nell'abbattere progetti simili.

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX fu pubblicato nel 1998 per Game Boy Color. La versione PC non solo riprende il gameplay dell'originale, ma aggiunge anche delle migliorie, supportando più risoluzioni, comprese quelle widescreen, e un framerate più elevato. Inoltre la mappa è liberamente zoomabile.

C'è da dire che The Legend of Zelda: Link's Awakening DX non è il primo progetto amatoriale per PC dedicato alla serie di Nintendo. Tra i più rilevanti segnaliamo The Legend of Zelda: Era of Decline, realizzato in Unreal Engine 4, e The Legend of Zelda: A Link to the Past, un'altra conversione nativa per PC realizzata tramite ingegneria inversa.