GTA 6 potrebbe non arrivare su Nintendo Switch 2, per Digital Foundry

Rockstar Games per il momento ha confermato che GTA 6 sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, ma è molto probabile che il gioco arrivi anche su altre piattaforme, in primis il PC. Tuttavia Digital Foundry consiglia di non riporre troppo speranze in un porting per Nintendo Switch 2, in quanto la prossima console della grande N potrebbe non essere sufficientemente potente.

Questo perlomeno è il pensiero che i tech enthusiast hanno condiviso durante un video Q&A, in cui risposto alle domande poste dagli spettatori. Per quanto le specifiche ufficiali del successore di Nintendo Switch non siano ancora state svelate ufficialmente, Digital Foundry in passato ha realizzato un video in cui ha parlato di quali prestazioni ci possiamo aspettare dalla console in base ai rumor sui chip NVIDIA.

Alla domanda se, in base a queste previsioni, GTA 6 sarà in grado di girare su Nintendo Switch 2, Richard Leadbetter ha spiegato che potrebbe essere "molto, molto difficile da realizzare", sottolineando inoltre come Rockstar Games è stata molto selettiva sui giochi che ha deciso di portare su Nintendo Switch in passato.

Oliver Mackenzie è delle stesso sentimento e ha aggiunto che, in base a quanto visto nel primo trailer di GTA 6, il gioco ha un modello di illuminazione che difficilmente Nintendo Switch 2 potrebbe gestire se non tramite interventi atti a modificarlo alla radice. Inoltre, in generale non crede che la console sia in grado di supportare il livello di simulazione e le tecnologie viste nel filmato di presentazione.

Riassumendo, secondo Digital Foundry per quanto Nintendo Switch 2 rappresenterà un vero e proprio salto generazione rispetto al precedente modello, potrebbe comunque non aver un hardware sufficientemente potente da gestire un gioco open world del calibro di GTA 6.

Chiaramente prendete quanto riportato qui sopra come delle speculazioni fatte senza conoscere le esatte specifiche dell'hardware della prossima console Nintendo, quindi è ancora tutto da vedere.