Nintendo Switch 2 'ricreata' da Digital Foundry: svela potenziale risoluzione e FPS dei giochi

Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale) è per ora solo un rumor. Certo, Nintendo dovrà pubblicare una nuova console prima o poi, ma per ora non abbiamo conferme di alcun tipo. Chiaramente non mancano i leak e uno dei più recenti ha affermato che la prossima piattaforma da gioco della grande N monterà un Tegra T239 (ovvero una versione personalizzata di un processore T234).

Questo dettaglio dà un'idea di che tipo di macchina possiamo aspettarci e Digital Foundry, testata specializzata in analisi tecniche videoludiche, ha provato a replicare una sorta di Nintendo Switch 2 usando un laptop Dell Vostro 5630 con Core i7 1360p, 16 GB di RAM 4800 MHz LPDDR5, un SSD da 512 GB e una RTX 2050, che usa Ampere come le RTX 3050/3050 Ti ma con un numero di core CUDA superiore a quello del T239, ovvero 2048 rispetto a 1536. Con la sua interfaccia a 64 bit, è la GPU che offre una larghezza di banda di memoria più simile a quella che presumibilmente sarà presente su Nintendo Switch 2, anche se i 4 GB di VRAM sono probabilmente inferiori alla quantità di RAM che sarà presente sulla console.

Ciò che scopriamo è che sebbene la demo di Matrix Awakens, che si dice girerà sulla nuova console Nintendo con tanto di ray tracing, non funzioni sull'hardware deciso da Digital Foundry, altri giochi lo fanno, come Fortnite UE5 con Lumen, Death Stranding, Control, Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem.