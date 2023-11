Vampire Survivors: Adventures è la nuova modalità storia in arrivo, presentata in trailer

Vampire Survivors avrà presto una modalità storia, o qualcosa del genere, attraverso l'espansione Adventures, che non ha ancora una data d'uscita ma che dovrebbe arrivare presto, intanto già con un primo trailer di presentazione.

Come riferito nel comunicato stampa, "lo sviluppatore poncle ha recentemente scoperto un'interessante nuovo trend nei videogiochi chiamato avere una storia e, sempre incline ad essere all'avanguardia, ha annunciato di dare una propria interpretazione a questa nuova idea nella modalità di gioco chiamata Adventures".

Nel tipico stile ironico dello sviluppatore indie, dunque, diamo un'occhiata a quello che dovrebbe arrivare con il DLC in questione nel video qui sopra.

Adventures, in pratica, dovrebbe comportare una serie di mini-storie che si basano su un remix dei contenuti di Vampire Survivors, in grado di organizzare l'azione in base a una sorta di base narrativa con obiettivo.