poncle si prepara a svelare un nuovo gioco ma non sarà legato a Vampire Survivors

Il nuovo annuncio di poncle

L'annuncio è avvenuto tramite i social media, dove l'account del team ha scritto: "Ci vediamo al PC Gaming Showcase dell'8 giugno. Sveleremo qualcosa di nuovo che NON è legato a Vampire Survivors".

Come potete vedere qui sopra, c'è anche una immagine sfocata di quella che supponiamo sia la locandina del nuovo prodotto del team. Tecnicamente, il team non afferma che questa novità sia un videgioco (usano termini più generici) ma non crediamo che si tratti di altro visto che il luogo dell'annuncio è il PC "Gaming" Show.

Per ora purtroppo è tutto quello che sappiamo a riguardo. Inoltre, non sappiamo cosa questo voglia dire per Vampire Survivors. Certamente i fan del videogioco desiderano vedere ancora più contenuti, ma bisognerà capire quali sono le intenzioni della compagnia e se possa a livello produttivo gestire due progetti in contemporanea.

Quali sono le vostre speranze in tal senso? Avete già giocato alla espansione gratuita crossover con SaGa Emerald Beyond?