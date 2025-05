Un singolo gioco di Roblox fatto da un ragazzino ha quasi gli stessi utenti attivi dell'intero Steam

Per capirci, nello stesso giorno l'interno Steam aveva un totale di 11,5 milioni di persone attive in videogiochi. Non in un solo videogiochi. In tutti i videogiochi esistenti. Un singolo gioco di Roblox rischia di rivaleggiare con l'intera piattaforma di Valve.

Il successo di Grow a Garden in Roblox

Per aiutarvi a mettere in un contesto più ampio questi numeri, vi segnaliamo altre cifre dedicate ai videogiochi su PC:

Il più grande picco di giocatori contemporanei su un solo gioco su Steam è 3.26 milioni per PUBG: Battlegrounds

Il picco di utenti attivi in un videogioco su Steam è stato 13,2 milioni, con un totale di 41,2 milioni se continua anche quelli semplicemente connessi alla piattaforma

Fortnite nel 2020 ha ottenuto il proprio record di utenti connessi: 15,3 milioni

Il picco di Roblox sommando tutti i giochi è stato di circa 16 milioni la scorsa settimana

Bisogna inoltre sapere che Grow a Garden è stato realizzato da un ragazzino qualunque, che poi ha ricevuto il supporto da un team professionale di creatori di giochi di Roblox, Splitting Point, il quale ha comprato una fetta della proprietà del videogioco. Il creatore originale controlla ancora "circa il 50% del videogioco", mentre Do Big, un altro team professionista di Roblox, ha ottenuto una quota minore. Il creatore originale ha "letteralmente creato il gioco in tre giorni" secondo Splitting Point.

Ovviamente potreste credere che le cifre indicate siano fasulle o gonfiate con dei bot. Ci sono state infatti delle accuse in tale senso, ma sono poi state ritirate e non ci sono prove a riguardo. Va detto che gli unici dati a disposizione sono quelli auto segnalati da Roblox, visto che non ci sono piattaforme esterne che possano verificare il tutto (come avviene su Steam con SteamDB).

Un portavoce di Roblox afferma che la compagnia non sospetta che Grow a Garden abbia in qualche modo gonfiato i dati in modo artificioso. Per quanto riguarda il gioco in sé e per sé, assegna a ogni giocatore un pezzo di terreno nel quale può gestire un orto, vendere i prodotti per profitto e ottenere semi di valore superiore, in loop. Le piante crescono anche quando non si gioca, quindi è molto accessibile e non serve dedicargli troppo tempo. Ovviamente potete anche pagare per velocizzare o sbloccare nuove meccaniche. Va anche detto che il numero di utenti di Roblox è più grande di quello della popolazione terrestre.