PlayStation Store, Un Multiverso di Giochi: le offerte migliori per PS4 e PS5

Dalle spettacolari battaglie di Warhammer 40.000: Space Marine 2 alle incredibili atmosfere di Shin Megami Tensei V: Vengeance, dalle rapidissime sequenze di Sonic X Shadow Generations alle colorate avventure di The Plucky Squire, passando per il misterioso e affascinante Immortality, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , l'intensa storia di questo nuovo capitolo, giocabile da soli o in cooperativa per tre partecipanti, viene affiancata dall'interessante modalità Operazioni , con le sue sfide ancora più impegnative, e da un multiplayer online competitivo dotato di un sistema di progressione separato.

A ogni modo, Titus non sarà solo in questa missione, bensì potrà contare sull'aiuto di due Ultramarine esperti come Chairon e Gadriel : un supporto che si rivelerà fondamentale, nel corso di una campagna in cui ci troveremo ad affrontare nemici man mano più forti, feroci e numerosi all'interno di scenari differenti, con la possibilità di utilizzare le diverse armi di un ricco e devastante arsenale.

Sequel del cult del 2011 firmato Relic Entertainment, il gioco prosegue la saga del Capitano Demetrian Titus, trasformando l'eroico protagonista del primo episodio in un potentissimo Primaris ma degradandolo a luogotenente e inviandolo in una nuova, disperata battaglia contro le orde dei Tiranidi , in cui non solo dovrà combattere per la vittoria ma anche dimostrare la sua fedeltà all'Imperatore.

Giusto in tempo per l'aggiornamento gratuito che introduce la tanto attesa modalità Assedio , Warhammer 40.000: Space Marine 2 tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store: fino all'11 giugno sarà possibile acquistare l'eccellente action shooter sviluppato da Saber Interactive a 41,99€ anziché 69,99€, risparmiando il 40%.

Il risultato di questi sforzi, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Shin Megami Tensei V: Vengeance , è un prodotto ancora più sfaccettato, corposo e affascinante , che non può assolutamente mancare nella libreria degli appassionati della serie Atlus.

Anche Shin Megami Tensei V: Vengeance ha raggiunto la sua cifra minima su PlayStation Store, con uno sconto del 45% che porta il gioco a 32,99€ anziché 59,99€: un'occasione da non perdere per tutti quelli che volevano immergersi nelle straordinarie atmosfere del titolo Atlus, ma per vari motivi hanno preferito attendere uno sconto significativo.

The Plucky Squire

The Plucky Squire è disponibile al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 20,99€ anziché 29,99€ per un risparmio pari al 30%, ma occhio: la promozione si concluderà il 28 maggio e dunque non avrete più di qualche giorno per decidere se acquistare o meno l'eccellente e coloratissima avventura sviluppata da All Possible Futures.

Uno dei mondi di The Plucky Squire

Protagonista del gioco è Jot, un valoroso cavaliere di un libro illustrato per bambini, che insieme alla maga Violet, al troll Thrash e allo stregone Moonbeard combatte il malvagio Humgrump. Quest'ultimo scopre però un sistema per espellere Jot dalla storia, e così il cavaliere finisce per essere sbattuto fuori dalle pagine del libro, alle prese con una realtà che non conosce.

Questo cambiamento si riflette sul gameplay, che passa da una struttura bidimensionale a una tridimensionale ogni volta che il nostro personaggio attraversa un portale, impegnato a risolvere enigmi che richiedono magari l'impiego di oggetti provenienti da un mondo piuttosto che dall'altro, mentre interagisce con buffi comprimari.

Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di The Plucky Squire.