La Stagione 8 di Rick and Morty è cominciata, ecco tutto quello che c'è da sapere

Il cast originale dello show resterà invariato rispetto alla settima stagione , con le voci di Ian Cardoni e Harry Belden a interpretare i due protagonisti, affiancati da Sarah Chalke, Chris Parnell e Spencer Grammer. Non mancheranno tuttavia le sorprese: possiamo darlo praticamente per certo.

Composta da un totale di dieci episodi , trasmessi negli stati uniti su Adult Swim a partire da ieri, 25 maggio, la Stagione 8 di Rick and Morty non disdegnerà i richiami all'ormai celebre lore della serie, proponendo anche seguiti diretti di episodi iconici.

La Stagione 8 di Rick and Morty è cominciata nelle scorse ore negli USA e, in attesa che i nuovi episodi approdino anche in Italia tramite Netflix, ecco tutto quello che sappiamo sulla Season 8 dello show creato da Justin Roiland e Dan Harmon.

Dove guardare la Stagione 8 di Rick and Morty?

Come accennato in apertura, la Stagione 8 di Rick and Morty è disponibile sulla piattaforma streaming di Adult Swim negli USA, nonché su Max, mentre in Italia le prime sette stagioni sono presenti nel catalogo di Netflix e diamo dunque per scontato che accadrà lo stesso anche i nuovi episodi.

Quanto tempo ci vorrà? Considerando che per la settima stagione sono passati quasi quattro mesi dalla trasmissione americana all'approdo su Netflix in Italia, probabilmente dovremo avere pazienza per qualche settimana, in attesa di un annuncio ufficiale.