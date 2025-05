Half-Life 3 pare reale, ma rappresenterebbe la morte della serie

Ora stanno circolando nuove voci su questo atteso e quasi fantastico videogioco che per anni è stato più un meme che una realtà.

Valve negli ultimi anni si è rimessa alacremente al lavoro su varie delle proprie IP (o ne ha create di nuove). In particolar modo, Half-Life è tornata dopo tanti anni di pausa con Alyx per VR. I fan però aspettano ancora un vero Half-Life 3 .

I rumor su Half-Life 3

Ricordiamo prima di tutto che da un po' di tempo stanno circolando insistenti voci le quali indicano che Half-Life 3 potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo, forse entro la fine dell'anno. Valve ovviamente non ha confermato nulla, ma i rumor proseguono.

Ora, una nuova indiscrezione proveniente da DanielRPK su Patreon (a pagamento) indica che Valve non vorrebbe proseguire la serie oltre Half-Life 3. Chi sperava però che Half-Life 3 fosse un nuovo inizio per la serie, potrebbe rimanere deluso.

Il leaker ha affermato che Half-Life 3 sarebbe stato progettato per essere il "capitolo finale del franchise". Non pare una possibilità impossibile, visto che riuscire a trovare un modo per realizzare questo videogioco ha richiesto veramente tanto tempo.

Valve potrebbe non voler investire altre risorse in una serie che è anche troppo amata, solo con il rischio di pubblicare un capitolo sottotono. Ovviamente sono solo rumor, ripetiamo, non informazioni ufficiali. Dovremo vedere cosa accadrà realmente.

Non è inoltre impossibile che tra anni e anni la compagnia cambi idea e decida di riportare in auge Half-Life.